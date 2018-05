Demolátori zo Slovana neboli jediní. Toto je TOP5 športových prehreškov histórie !

Nedávno otriasla Slovenskom kauza mladých hokejistov Slovana Bratislava, ktorí po prehre rozbili šatne v Trenčíne.

31. máj 2018 o 10:24 Ivan Mriška

TRENČÍN. Neboli však jediní, ktorí sa dopustili niečoho takého. My vám prinášame TOP5 podobných prehreškov histórie.

1. Majstri Švajčiarska rozbili trofej

Hokejisti Davosu sa zapísali do histórie tým, že víťaznú trofej rozbili na kusy už pred vchodom do šatne.

(zdroj: archív klubu)

2. Hanba Gruzíncov v Bratislave

Futsalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali gruzínske družstvo Georgians Tbilisi vysoko 7:0, no z prieniku ďalej sa vtedy teší holandský tím 't Knooppunt. Okrem tejto rany však dostali Slovanisti aj druhú, keď horkokrvní Gruzínci nezvládli sedemgólový debakel a po zápase sa pustili aj do hráčov Slovana. Zasiahnuť musela usporiadateľská služba, s ktorou sa rovnako dostali do potýčiek. Hráči Georgians zdemolovali šatňu aj sociálne zariadenia.

3. Nervák Radulov

Záver šiesteho zápasu finálovej série Východnej konferencie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) medzi Magnitogorskom a Ufou (5:3) nezvládla najväčšia hviezda hostí Alexander Radulov. Dvadsaťštyriročný najproduktívnejší hráč základnej časti si neudržal nervy na uzde po rozhodujúcom góle Tomáša Rolinka na 5:3 do prázdnej bránky pri power play hostí 19 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby a za svoj výstup voči rozhodcom inkasoval najprv 10-minútový trest a následne trest v hre. Po zápase sa natoľko nahneval, že zdemoloval šatňu.

(zdroj: Profimedia.sk)

4. Ruskí majstri takmer rozbili trofej

Vôbec si nevážia pohár! Vzácnu trofej jeden z členov ruského realizačného tímu na helsinskom letisku takmer rozbil, keď mu aj s obalom spadol na tvrdý mramor letiskovej haly. To lesklé, čo z putovného pohára určeného pre svetových šampiónov odpadlo, našťastie, nebolo až také dôležité... Navyše, Rusi so svojím špeciálom meškali, a keď dorazili domov do Moskvy, vydržalo ich čakať naozaj len máličko fanúšikov.

5. Fanúšik rozbil plexisklo holými rukami

Tak toto sa môže stať len v NHL. Video je dôkazom.