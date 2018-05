FOTO: Otvorili prvý úsek Vážskej cyklotrasy

Cyklisti už môžu využívať viac ako 13-kilometrovú cyklotrasu z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom. Župa zaň zaplatila 3,7 milióna eur.

31. máj 2018 o 8:00 Andrej Luprich

video //www.sme.sk/vp/36726/

HORNÁ STREDA. Prvý úsek viac ako stokilometrovej Vážskej cyklotrasy je hotový. Má 13 kilometrov a vedie od obce Horná Streda po Nové Mesto nad Váhom.

Prevažná väčšina cyklotrasy ide po obslužných cestách vodohospodárov a po korune hrádze Vážskeho kanála.

Úsek sa končí pri moste Biskupického kanála v Novom Meste nad Váhom. Investorom výstavby prvého úseku magistrály bola trenčianska župa, náklady na výstavbu boli približne 3,7 milióna eur.

Župan Baška hovorí o luxusnej cyklotrase

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Je to dlh obyvateľom Trenčianskeho kraja. Cyklotrasa je v celej dĺžke oddelená od automobilovej dopravy, je bezpečná. Je trochu luxusnou cyklotrasou, pretože musí spĺňať požiadavky vodohospodárskeho podniku na nosnosť nákladných áut, ktoré robia obsluhu Vážskeho kanála. Chceme ponúknuť obyvateľom inú formu dopravy do práce, ktorá je ekologickejšia, zdravšia," povedal počas otvorenia trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Povrch cyklotrasy je vytvorený zo špeciálneho materiálu, ktorý by mal vyhovovať aj korčuliarom. Projektové prípravy začali v roku 2014.

Prečítajte si tiež: Na Zelenú vodu mieri investor, chce postaviť nový akvapark

„Mali sme na výber, či ísť popri cestách prvej a druhej triedy, alebo popri Váhu, kde je to majetkovo najjednoduchšie vyrovnané. Na 80 - 90 percent je vlastníkom štát. Využili sme t ú to možnosť, ale vyrovnať tých 10 percent je veľmi náročné," dodal Baška.

Najťažšie bolo dostať sa k zákazke, povedal zhotoviteľ

Podľa zástupcu dodávateľa Jána Michela prebehla výstavba prvého úseku bez ťažkostí. „Stavebné ani technické problémy sme počas výstavby nemali. Najnáročnejšie bolo asi dostať sa k tej zákazke," skonštatoval počas otvorenia.

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka hovorí, že cyklotrasu treba vyskúšať. „Netreba o tom hovoriť, treba pokračovať vo výstavbe ďalej."

Takýto súvislý pás cyklotrasy podľa neho na Slovensku nie je.

„Na východe pribudne dvestokilometrová cyklotrasa v rámci projektu Eurovelo, ktorá spojí Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Je to dlhý proces od majetkovoprávneho vyrovnania, schvaľovania projektov po samotnú výstavbu. Často to vyzerá, že to lepíme z jednej strany na druhú, ale takto budeme líniovo pokračovať ďalej. To je cesta," uzavrel Klučka.

Výstavba pokračuje

Tento rok by mal pribudnúť ďalší asi štvorkilometrový úsek medzi Púchovom a kúpeľmi v Nimnici. Cyklisti by ju mohli začať používať na prelome letných a jesenných mesiacov. Aj túto časť financujú z vlastných zdrojov, za viac ako štvorkilometrový úsek zaplatí kraj takmer tri milióny eur.

Prečítajte si tiež: Cyklotrasu spod Juhu do centra Trenčína dokončili

Celá Vážska cyklotrasa má sto kilometrov, jej výstavbu rozdelili na osem častí.

Na šesť z nich chce kraj využiť európske peniaze.

Najbližšie k začatiu prác má úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín a Považská Bystrica - hranica so Žilinským samosprávnym krajom.

Na obe časti už kraj získal právoplatné územné rozhodnutie.