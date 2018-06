Takmer dvojmetrový had na chodníku vyľakal Novomešťanov

Na novomestskom sídlisku v blízkosti polikliniky vyplašil takmer dvojmetrový had viacero ľudí.

30. máj 2018 o 8:00 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Najväčší slovenský had, ktorého dve storočia pred našim letopočtom chovali v chrámoch ako posvätného, sa v sobotu ráno objavil nečakane priamo na chodníku na Zelenej ulici.

Vynoril sa z trávy a nenechal sa vyrušiť ani preľaknutou obyvateľkou neďalekej bytovky. Pri pohľade na užovku stromovú vôbec neriešila, či je had jedovatý alebo nie.

Pred hadom okamžite cúvla

Novomešťanku Michaelu v momente stretnutia s vyše 150 centimetrov dlhým hadom určite vôbec netrápila viera Rimanov, ktorí si mysleli, že boh lekárstva Aeskulap sa objavoval v podobe hada.

„Bolo to ráno okolo desiatej. Priamo pri paneláku. Vyšiel nečakane z trávy, prešiel po chodníku a opäť sa vrátil na trávnik. Tam sa ustlal do chládku. Neskutočne som sa veľkého hada zľakla a okamžite cúvla,“ usmiala sa Michaela.

Napriek preľaknutiu stačila s mobilom urobiť pár záberov a utekala preč.

Mala pocit, že z nečakaného stretnutia bol prekvapený aj had.

„On potom v tráve zostal. Zvinul sa do klbka. Volali sme na mestskú políciu, aby ho prišli odchytiť, aby sa ľudia nebáli. Tí nás odporučili hasičom, tam sme už nevolali,“ pokračovala Novomešťanka.

Hada na sídlisku ešte nikdy nestretla a nevidela. Preto bol jej strach veľký.

„Takých veľkých hadov som videla akurát v zoologickej záhrade. Tento mal dĺžku takmer dva metre. Suseda mala akurát pustených malých psíkov, tak som kričala, aby išla s nimi preč,“ dodala Michaela.

Užovka stromová na človeka nezvykne zaútočiť

Užovka stromová bola v našich končinách symbolom „hada gazdu“. V okolí každého gazdu sa tento had bežne pohyboval.

Na Slovensku je to najdlhší had, bežne dorastá do dĺžky 150-170 centimetrov, niekedy dosiahne dĺžku až dvoch metrov.

V Ponci zaregistrovaná užovka stromová mala v roku 1978 dĺžku až 215 centimetrov.

„Užovky stromové v okolí Nového Mesta nad Váhom žijú bežne . Ale toto je naozaj krásny kúsok. Hoci hady nie sú na Slovensku premnožené, tento sa zatúlal až na sídlisko. Možno tadiaľ iba náhodne prechádzal. Ale ak má v blízkom okolí miesto, ktoré mu pre život vyhovuje, môže sa tam dlhšie zdržiavať,“ uviedol bývalý chovateľ hadov Lukáš Psotný.

Užovka stromová je svalnatý had, ale pritom štíhly jedinec s malou a úzkou hlavou. Silné telo a brušné štítky jej umožňujú excelentne loziť po kríkoch a stromoch.

„Ľudia sa jej určite nemusia báť. Nie je to jedovatý had. A zaútočila by iba v prípade obrany alebo keby na ňu niekto stúpil. Užovka, keď vidí, že niečo nedokáže zjesť, tak nemá dôvod zaútočiť,“ pokračoval Psotný.

Nezabíjajte užovky, pomáhajú nám

Užovka stromová sa živí myšovitými hlodavcami, zriedkavejšie vtákmi a jaštericami. Nepohrdne ani krtmi či vtáčími vajcami. Požiera aj uhynuté jedince.

„Práve preto by im ľudia nemali vôbec ubližovať. Často ich aj v záhradách zabíjajú. Pritom užovka pomáha človeku s čistením teritória od hlodavcov,“ vysvetlil Psotný.

Vyhľadáva teplejšie oblasti, u nás sa hojne vyskytuje v Malých Karpatoch, v predhoriach Štiavnických vrchov a vo Vihorlatských vrchoch.

Na ostatných miestach Slovenska je jej výskyt skôr ojedinelý.

„Užovka stromová si na prítomnosť človeka v blízkosti čoraz viac privykla. Stráca postupne aj svoju plachosť. A, žiaľ, práve to sa jej stáva častokrát osudným a ľudia ju zabijú. Pritom ľudia by ju mali chrániť,“ povedal chovateľ Psotný.

Najviac sú ohrozené izolované populácie v Česku a na Slovensku, z ktorých väčšina prežíva na plošne obmedzených územiach v málo početných stavoch.

Cieľom jej ochrany by malo byť predovšetkým zachovanie pôvodných biotopov, miest vhodných pre úkryt, zimovanie a miest vhodných na kladenie vajíčok.