Lobotka a Bero nepatrili medzi absolútne najtalentovanejších, spomína tréner prípraviek AS Trenčín

Aký vek je ideálny, aby chlapci začali hrať futbal?

- Nie je jednoduché povedať ideálny vek. Dôležité je, aby bol ich pohybový vývin prirodzený. Z môjho pohľadu by stačilo vo veku šiestich či siedmich rokov. Spoločenská požiadavka je však taká, aby deti začali športovať čo najskôr. Nemajú dostatok prirodzeného pohybu a rodičia ich na tréningy vodia už ako štvorročných.

O tréningový proces je veľký záujem a my sa na naň snažíme reagovať. Berieme pod krídla aj mladučkých chlapcov. Spoluvytvárame ich vzťah k futbalu.

Skutočný a cielený rast začína vo veku sedem rokov. Je pozitívne, keď prídu do tejto kategórie už pripravení. Tí, čo začnú skoro, sa vedia hýbať v priestore. Dobre pracujú s loptou a pôsobia oproti rovesníkom lepším dojmom.

Deti, ktoré prídu vo veku ôsmich či deviatich rokov, nevedia pracovať ako tí, čo sa zapojili do prípravy vo veku piatich rokov. Musia veľa dobiehať najmä v oblasti správnej práce s loptou. Prirodzeným pohybovým talentom sa to však podarí.

Hovoríte o spoločenskej objednávke. Čo to znamená?

- Rodiča chcú systémový tréning detí veľmi skoro. V minulosti trénovať začínali osem či deväťroční chlapci. Dovtedy sa hýbali na ulici alebo za domom s kamarátmi. Dnes rodičia požadujú, aby sme sa im začali venovať čo najskôr. Keďže majú záujem, vytvárame im podmienky. Tréningy maličkých začiatočníkov vedieme hravou formou.

Čomu sa venujú mladí futbalisti v škôlkarskom veku?

- Musíme sa vysporiadať s dôležitým problémom. U nich ešte nie sú vytvorené návyky pracovať v skupinách a veľkom kolektíve. To sa musia naučiť ako prvé a väčšina to veľmi rýchlo zvládne. Následne je dôležitá práca s loptou. Volíme hravý spôsob, aby sa zabávali. Nejedná sa o špeciálnu futbalovú prípravu. V prvom rade nám ide o vytvorenie vzťahu k futbalu, lopte a pohybu.

Deti dnes oveľa viac sedia za počítačmi a mobilnými telefónmi. Znížila sa ich obratnosť?

- Nemajú vytvorené prirodzené pohybové návyky, no stále je ešte dostatok detí, ktoré sú pohybovo nadané a radi sa hýbu. Chýba im však spontánny pohyb. Rodičia ich vodia na tréningy tri razy týždenne. Potom si myslia, že to stačí. Následne si sadnú a veľmi sa nehýbu. V minulosti chlapci pokračovali v športovaní na uliciach. Dnes to vidíme minimálne.

