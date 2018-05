Minúta po minúte: Diskusia na tému Trenčín moderné mesto

Diskusné fórum Trenčín moderné mesto prinesie odpovede na zaujímavé otázky o budúcnosti Trenčína.

23. máj 2018 o 9:55 Erik Stopka

Spoločnosť Petitpress a.s. vás pozýva ku sledovaniu online prenosu z diskusného fóra Trenčín moderné mesto.

Diskusia sa uskutoční 23. mája 2018 od 10.00 hod do 12.00 vo Facility System Hub v Trenčíne.

Partneri diskusného fóra (zdroj: )

TÉMY:

Trenčín - moderné mesto

Úloha Trenčianskej univerzity pri rozvoji mesta

Mobilita budúcnosti

Rozvoj SMART technológií

Vízia dopravy

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Diskusné fórum minúta po minúte

12:00 - Moderátor diskusie Andrej Luprich ukončil diskusiu a zúčastneným hosťom poďakoval za účasť.



11:55 - "Strategický rozvoj je dôležitý a my dnes nemáme žiadne možnosti, aby sme na tento rozvoj získali peniaze," upozorňuje Richard Rybníček. Problémom je podľa neho štát.

11:49 - Podľa hlavného architekta mesta Trenčín Martina Beďatša je bikesharing v Trenčíne víziou budúcnosti. Pre 50-tisícové mesto je podľa neho aktuálne problematické zaviesť systém zdieľaných bicyklov. Pomocnú ruku chce v budúcnosti podať aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.

11:47 - "Mesto má problém so šírkou ciest a dopravným riešením v rámci mesta," hovorí Richard Rybníček. Mesto podľa neho nie je dimenzované, aby vznikol na cestách samostatný pruh pre autobusy. Riešením môže byť práve spomínané riešenie preloženie dopravy, odbremeniť Hasičskú ulicu. Priestor by sa tak mohol vytvoriť pre vznik vnútorného okruhu mesta s možným pruhom pre autobusy. Ako poznamenal, na zavedenú reguláciu parkovania v Trenčíne je hrdý. Ostatné slovenské mestá tento nepopulárny krok ešte len čaká.

11:39 - Hostka diskusie položila otázky primátorovi Trenčína. Pýta sa, či sa v meste budú stavať záchytné a zelené parkoviská.

11:34 - Do diskusie sa zapojil aj hlavný architekt mesta Trenčín, zodpovedá na otázky hostí a divákov ohľadne plánov s riešením dopravnej situácie v meste.

11:26 - "Núdzové tlačidlo je projekt, ktorému sa venujeme viac ako sedem rokov. Je to vec, kde sa snažíme priekopnícky preniknúť," hovorí Tomáš Kútny. Je to systém pre privolanie pomoci určené pre seniorov, zdravotne a telesne postihnutých pacientov v zariadeniach sociálnych služieb a nemocniciach.

Tomáš Kútny, obchodný riaditeľ spoločnosti TnTel (zdroj: )

11:24 - TnTel organizuje tento rok aj svetový pohár dronov. Do Trenčína zavíta 39 pilotov zo šiestich krajín. Podujatie sa uskutoční 30. júna 2018.

11:20 - Spoločnosť sa zaoberá rôznymi technológiami, vrátanie lietania s dronmi. Nimi zabezpečujú napríklad bezpečnostné monitorovanie, monitorovanie výstavby, čiernych skládok... Drony navyše pomáhajú aj v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.

11:17 - Slovo od moderátora diskusného fóra dostal Tomáš Kútny, obchodný riaditeľ spoločnosti TnTel.

11:12 - "Máme v úmysle vytvoriť spoločne konzorcium univerzity a firiem, ktoré pôsobia v meste, vrátane spoločnosti Leoni. V rámci konzorcia chceme pripraviť spoločné profesne orientované bakalárske študijné programy. Na úvod, ktoré by vychovávali absolventov práve pre potreby činností, ktoré v daných firmách sú," hovorí Jozef Habánik o možných nových študijných odboroch na pôde univerzity. Tieto študijné odbory by vychovávali vyškolených absolventov pre potreby trhu prácu v regióne.

11:11 - Je nejaký program, zámer spolupráce univerzity s firmami, ktoré tu pôsobia na vychovávanie odborníkov v automobilovom priemysle.

11:08 - Požiadavky na kvalitné autosedačky sa menia. Ako upozornil Valient, klienti tlačia na nižšiu cenu, za ktorú im výrobca navrhne a ponúkne kvalitnejšie a krajšie sedadlá do áut.

Dušan Valient, riaditeľ technologického centra Adient v Trenčíne (zdroj: )

10:58 - Podľa Dušana Valienta sa v spoločnosti aktuálne zameriavajú na výrobu autosedačiek s čo možno najmenšou hmotnosťou. Potenciál vidí aj v zdieľaných vozidlách. Takéto vozidlá podľa neho nebude vlastniť jeden človek, ale napríklad spoločnosti, od ktorých si vozidlo môže objednať aj človek, ktorý nevlastní vodičský preukaz.

10:55 - K slovu sa dostáva riaditeľ technologického centra Adient v Trenčíne, Dušan Valient. Ako poznamenal moderátor diskusie, jeden z úspešných absolventov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

10:50 - FunGlass je medzinárodným výskumným centrum piatich inštitúcií, ktoré patria medzi európsku špičku. "Od roku 2013 sme investovali do výskumnej infraštruktúry viac ako 15 miliónov eur. Priblížili sme sa vybavením laboratória tomu, čo svet pozná. Je to cesta, v ktorej sme začali a chceme pokračovať," poznamenal o napredovaní univerzity Habánik.

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik (zdroj: )

10:44 - Podľa Habánika môže byť v budúcnosti Trenčín nazývaný aj ako mestom skla. Zásluhu na to môže mať výskumné centrum FunGlass na pôde univerzity.

10:37 - Slovo dostal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik. "Chceme ukázať, že aj menšia univerzita vie byť v užších oblastiach výskumu úspešná," hovorí na úvod.

10:32 - Richard Rybníček hovoril aj o rokovaniach s ministerstvom dopravy o výnimke, aby bol starý železničný most pridelený mestu za prijateľnú cenu. Jeho účtovná hodnota je cez 800-tisíc eur. Mesto chce, aby ho štát mestu odpredal za zmysluplnú cenu. Mesto navyše chce, aby do centra mesta prišlo bývať ďalších päť až šesťtisíc ľudí. Zmyslom je, aby sa centrálna zóna stala obytnou zónou, žijúcou časťou mesta.

10:28 - "Myslíme, že preložka Hasičskej je asi najaktuálnejšou investíciou, ktoré by sme mali riešiť so štátom a Slovenskou správou ciest," povedal primátor Trenčína o možnej dopravnej zmene v centre mesta. Ako upozornil, mesto bude musieť presvedčiť najmä štát, že Trenčín stále nie je z dopravnej krízy von. "Mesto to zo svojho rozpočtu nezvládne, bez pomoci štátu nemáme šancu dopravu v centre riešiť," uviedol Rybníček.

Richard Rybníček (zdroj: )

10:25 - "Ak sa vôbec nič neurobí, tak podľa našich prepočtov do 10 rokov môže doprava na Hasičskej ulici skolabovať," povedal Rybníček o dopravnej situácií v centre mesta. Podľa prepočtov mesta by v roku 2045 mohlo Hasičskou prejsť vyše 52-tisíc áut. Ako poznamenal, to by neuniesla.

10:17 - Primátor Trenčína Richard Rybníček hovorí, že od roku 2012 do konca minulého roka sa v Trenčíne a jeho okolí preinvestovalo asi 300 miliónov eur od štátu alebo eurofondov. "Najväčším problémom, ktorý tu máme je doprava, druhým cestným mostom sa situácia zlepšila iba trochu," upozorňuje.

10:13 - Moderátor podujatia privítal hostí. Otázky na diskutujúcich môžete zasielať e-mailom na: erik.stopka@petitpress.sk.

9:55 - Hostia sa pomaly schádzajú, diskusia začne o niekoľko minút.

- Diskusný stôl sa uskutoční v utorok 10.4. 2018 od 10:00. Sledujte ho v našom online textovom prenose.

HOSTIA:

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín

Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Dušan Valient, riaditeľ technologického centra Adient v Trenčíne

Tomáš Kútny, obchodný riaditeľ spoločnosti TnTel

Juraj Popluhár, generálny riaditeľ SAD Trenčín

Dátum: 23. 5. 2018, 10.00 - 12.00 hod. Miesto: Facility System Hub, Trenčín. Moderátor: Andrej Luprich.

Prezentácia účastníkov od 9.00 do 9.30 hod. Vstup len na pozvánky.