Neznámi muži napadli vodiča v kolóne bejzbalovou pálkou

Trenčianski kriminalisti žiadajú verejnosť o pomoc pri stotožnení mužov, ktorí bejzbalovou palicou napadli v kolóne áut iného vodiča.

2. máj 2018 o 12:46 Andrej Luprich

DUBNICA NAD VÁHOM. Neznámi muži zablokovali autom v pondelok večer v Dubnici nad Váhom 34-ročného muža z Púchova. Na svetelnej križovatke pri supermarkete vystúpili z osobného auta VW Passat striebornej farby s ilavským evidenčným číslom.

"Jeden z dvojice vytiahol z kufra bejzbalovú palicu a so slovami „ako to jazdíš“ vodiča Fabie udrel pálkou do hlavy. Poškodený po útoku utrpel zlomeniny tvárových kostí, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a operačný zákrok," informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície z Trenčína už v predmetnej veci vedie trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

Policajti žiadajú o pomoc

"Premávka bola v čase uvedeného napadnutia hustá a aj v blízkosti supermarketu a svetelnej križovatky sa pohybovalo veľa ľudí, žiadame verejnosť o pomoc pri stotožnení uvedeného vozidla VW Passat striebornej farby, ev. čísla IL a mužov, ktorí 34-ročného vodiča červenej Fabie s púchovským evidenčným číslom napadli.

Svoje poznatky nám môžu občania zatelefonovať aj anonymne na známom telefónom čísle 158, alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení," informovala Antalová.

