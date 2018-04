V prípade titulu chcel ukončiť kariéru. Čo bude s Radivojevičom teraz?

Branko Radivojevič do kabíny priniesol otvorený rozhovor a jasné pravidlá. Niekedy bol hlučnejší ako tréneri. Svoj názor hovoril každému do očí.

27. apr 2018 o 15:16 Martin Jurčo

Máte za sebou zaujímavú sezónu. Ako ju hodnotíte?

- Ešte prevláda sklamanie, pretože sa nám nevydaril siedmy finálový zápas. Boli sme jediný duel od majstrovského titulu. Bude ma to mrzieť do konca života. Verím, že o pár dní bude všetko lepšie a oceníme strieborné medaily. Urobili sme kus dobrej práce.

Napriek slzám bol utorňajší večer bujarý?

- Opadlo z nás napätie. Celé play off sme boli v strese a troška sme sa odviazali. Bolo to príjemné.

Dukla sa z baráže vytiahla až do finále. Na tribúny sa vrátili diváci.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



- Hlavným cieľom bolo prilákať na štadión fanúšikov a produkovať pekný hokej. Polovicu sezóny sme boli prví. A hoci prišla menšia kríza, v rozhodujúcej časti sme hrali krásny hokej. Ľudia sa bavili, my sme sa bavili. Ak nastavíme veci správne, budeme pokračovať v nastolenom trende aj ďalej.

Čo bolo základom úspechu?

- Po spackanej sezóne boli zmeny potrebné. Niečo sa podarilo, no stále musíme pracovať. Všetko sa dá zlepšiť. Základom bol dobrý trénerský štáb. Pribudol kondičný tréner a absolvovali sme kvalitnú letnú prípravu. Káder sa počas sezóny výrazne nemenil. Doplnili sme ho iba o našich hráčov zo Slovana Bratislava a Andrého Deveauxa. To bol veľmi dobrý podpis. Stala sa z neho dôležitá súčiastka, ktorá nám dovtedy chýbala.

Viacerí hráči hovorili o najlepšej partii, akú zažili. Súhlasíte?

- Zažil som ich už veľa. Aj v Liberci bola výborná, ale táto bola skutočne výnimočná. Všetko do seba zapadalo. Samozrejme, keď sa vyhráva, vždy je nálada lepšia. Tréneri nerobili do kádra zbytočné rezy. Verili tým ktorých si vybrali.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Toľko cudzincov ako v Nitre či Bystrici? To je choré, tvrdí Pardavý

Vo finále nastúpilo 13 odchovancov. Bolo faktorom úspechu „trenčianske srdiečko“?

- Oceňovali to hráči aj ľudia mimo klubu. V tejto ceste treba pokračovať a dať šancu niekoľkým mladým chlapcom. Odchovanec má ku klubu špecifickejší vzťah a dokáže zo seba vydať viac. Verím, že sa nájdu ďalšie staršie ročníky, ktoré budú chcieť pomôcť.

Skloňuje sa meno Dominika Graňáka. Počuli ste o ňom?

- Ešte nie. Je krátko po sezóne, no treba už začať riešiť káder pre nový ročník. Kostra mančaftu by mala zostať zachovaná. Ak sa vhodne doplní, mužstvo bude mať silu.

Skvelú prácu odviedol tréner Peter Oremus. Ako hodnotíte jeho prínos?

- Jedná sa o veľmi dobrého človeka. Poznal som ho ešte z reprezentačných čias. Už na začiatku sme si nastavili pravidlá. Základom bolo hovoriť si všetko z očí do očí. Takto sme fungovali celú sezónu. Každý mohol povedať svoj názor. On vždy počúval kabínu aj asistentov. Následne sme sa zhodli na výsledku. Tréner má vždy hlavné slovo a my musíme rešpektovať jeho rozhodnutie. Peter Oremus nerobil veci po svojom, ale hľadal zhodu.