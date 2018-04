Frühauf priznáva možný koniec kariéry, Ölveckého dcérka odhodila medailu

Vyhovárať sa na zranenia degraduje súpera, prízvukuje Frühauf. Ölvecký sníma pred fanúšikmi pomyselný klobúk.

24. apr 2018 o 22:30 Martin Jurčo

TRENČÍN. Finálová séria Kaufland play off Tipsport ligy priniesla zaujímavé súboje medzi Banskou Bystricou a Trenčínom priniesla zaujímavú sériu. Bystričania už mali súpera na lopatkách, no napokon o všetkom rozhodol posledný možný zápas na trenčianskom ľade.

V ňom jasne dominoval tím zo stredného Slovenska, ktorý strelil päť gólov. Barani na Sihoti pôsobili, že im zostalo viac síl a hoci sa Dukla snažila, na titul si musí počkať minimálne ďalší rok.

„Ťarcha padla na nás. Súper sa na siedmy zápas výborne pripravil,“ vystrúhal pochvalu súperovým hráčom Peter Frühauf.

Vojaci predchádzajúce trio stretnutí zvládli najmä vďaka skvelým úvodom, keď po treťom góle vyhnali z banskobystrickej brány dvojicu Jan Lukáš – Teemu Lassila. Tento raz na podobný kúsok nemali nárok.

„Chceli sme ísť od začiatku do nich naplno. Netaktizovali sme, no hlavy vládali viac ako nohy. Bohužiaľ, bolo to ťažké,“ pokračoval skúsený obranca.

Možno posledný zápas

Po stretnutí sa neubránil slzám. V hlbokom predklone ho podopieral syn. Tridsaťpäťročný obranca zažil náročné play off zápasy. A hoci sa vo vyraďovacích zápasoch ide aj cez bolesť, v niektorých stretnutiach chýbal.