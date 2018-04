Pomohla nám výmena názorov pred rozhodujúcim zápasom, teší sa tréner Hanzal

Predchádzajúce dve finálové účasti juniori Dukly na titul nepremenili. V dramatickej sérii s Nitrou rozhodla psychika, povedal tréner Marcel Hanzal.

10. apr 2018 o 16:47 Martin Jurčo

Juniori pod vaším vedením zvládli sezónu skvelá. Aká bola?

- Vzhľadom na všetky okolnosti bola viac ako dobrá. Mali sme síce obmedzený počet hráčov, ale kvalita bola na našej strane. Napriek miernym problémom s hráčskym kádrom sme dokázali vyhrávať. Počas celého ročníka sme nemali výraznejšiu krízu. Náročné boje v play off sme zvládli. Pri všetkej skromnosti, titul sme si zaslúžili.

Mládežnícke kategórie Dukly majú každoročne najvyššie ambície. Bol majstrovský titul jasným cieľom?

- V prvom rade sme mysleli na finálovú účasť. Chlapcom som to pred posledným duelom na nitrianskom ľade nehovoril, ale keby sme aj nezískali pohár pre víťaza, nič zlé by sa nestalo. Titul je čerešničkou na torte. V prvom rade chceme vychovávať mladých a perspektívnych hráčov pre seniorský tím, najlepším pootvoriť cestu do kvalitnejších súťaží a reprezentácie.

Viacero chlapcov z dorastu posilnilo juniorsky tím. V čom spočívali problémy s kádrom?

- Najzaujímavejšie tipy každoročne odídu do Severnej Ameriky alebo na sever Európy. Sádecký s Heclom boli už platnými členmi prvého mužstva a bolo zbytočné ich držať medzi nami. Potrebovali sme kabínu doplniť mladšími ročníkmi. Každoročne z dorastu vyťahujeme talenty, aby okúsili kvalitnejší hokej a zapracovali sa medzi nás. Mnohí z nich budú o rok hrať v juniorke dôležitú úlohu. Teraz získali cenné skúsenosti, ktoré určite zúročia.

Znamená to poctivý základ pre účasť vo finále aj o rok?

- Sledujeme hráčov ako trénujú, aké sú ich charaktery a či napredujú. Každý rastie iným tempom. Niekto sa posúva, iný nie. Naša mládež oplýva na slovenské pomery veľkým talentom. Snažíme sa ho podchytiť a nasmerovať správnym smerom. Je pravdou, že si vždy pripravujeme mladých pre vyššiu hráčsku kategóriu, aby boli o krok pred súpermi.