Rakúšania sú priateľskí, ale stále sme pre nich tí z východného bloku, hovorí Škorec

Rodák z Bánoviec nad Bebravou si futbalom v nižších rakúskych súťažiach privyrába už sedem rokov. Dvadsaťosemročný Ondrej Škorec prízvukuje, že Slováci to u našich juhozápadných susedov nemajú jednoduché.

10. apr 2018 o 8:00 Martin Jurčo

Z oblasti Bánoviec a Topoľčian chodí do Rakúska množstvo hráčov. Čím to je?

– V minulosti pôsobil v re-gióne človek, ktorý zarábal na prestupoch zaujímavé čiastky. Osobne som sa s ním nerozišiel najlepšie. Robil dobrý scouting a Slovákov vo všeobecnosti lákalo Rakúsko.

Bolo pre vás Rakúsko ideálnou destináciou?

– Skúšal som šťastie v Senci i Dubnici. V prípravnom zápase druholigového poľského klubu som strelil tri góly, ale nemal ma kto potlačiť, tak som sa vybral inou cestou. Mnohí známi z futbalu skúšali šťastie v Rakúsku. V tom čase som patril medzi najlepších strelcov Bánoviec a chcel som skúsiť niečo nové.

Oplatí sa cestovať stovky kilometrov?

– Nevedel som, do čoho idem. Bolo to pre ma neznáme prostredie. Začínal som od nuly a prestúpil do dedinky Allhartsberg, ktorá je od domova vzdialená štyristo kilometrov. V tíme nepôsobil žiaden Slovák. Moje prvé myšlienky smerovali k tomu, aby som sa „predal“. Chcel som si v okolí Linzu nájsť trvalú prácu.

V slovenských nižších súťažiach sa trénuje dva či tri razy do týždňa. Dochádzajú Slováci do Rakúska?

– Pri výrazných vzdialenostiach je to nerealizovateľné. Zväčša prídeme iba na zápasy. Trénujem samostatne, alebo využijem pohostinnosť dedinských klubov v okolí Bánoviec.

Ako vnímajú domáci Slovákov?