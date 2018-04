Rybníček bude kandidovať za primátora, TOSKU odložil

Podľa Richarda Rybníčka je jeho prioritou mesto Trenčín.

8. apr 2018 o 9:42 TASR

TRENČÍN. Trenčiansky primátor Richard Rybníček nateraz nepokračuje v zakladaní strany TOSKA ani neplánuje vstup do inej strany. Chce sa pokúsiť obhájiť post primátora Trenčína.

"Prioritou je pre mňa mesto Trenčín a moja opätovná kandidatúra," povedal v reakcii na otázky, či pokračuje v zakladaní strany TOSKA, alebo uvažuje o vstupe do inej strany.

Prečítajte si tiež: Trenčania opäť vyšli do ulíc, žiadali odvolanie Gašpara

Založenie vlastnej strany oznámil v roku 2016. Dosiaľ nevznikla. Rybníček mal ponuku od KDH ísť do jeho predsedníctva. To primátor neprijal ani si to ešte nerozmyslel. Kresťanským demokratom však drží palce. Rovnako sa neplánuje pridať k hnutiu Starostovia, ktoré zakladá starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa.

"Nemám ambíciu angažovať sa v žiadnom politickom subjekte, ani existujúcom, ani vznikajúcom. Sústreďujem sa na mesto Trenčín a moju opätovnú kandidatúru," povedal Rybníček.

V politike sa podľa jeho slov nedá nikdy nič vylúčiť. "Neviem, čo bude v budúcnosti, ale absolútna priorita je teraz pre mňa Trenčín a kandidatúra," doplnil.