FOTO: Juniorská dráma pokračuje. Rozuzlenie prinesie siedmy zápas

Juniori Dukly nevyužili majstrovský matchball. S Nitrou ťahali za kratší koniec.

6. apr 2018 o 20:27 Martin Jurčo

Dukla Trenčín – MMHK Nitra 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) - 3:3 na zápasy

V prípade víťazstva Trenčanov by majstrovský titul zostal na Sihoti. Lepšie začali hostia. Od 16. minút hrali dve minúty presilovú hru o dvoch hráčov. Tú síce vojaci prežili bez ujmy, ale Šramaty pri početnej výhode strelil jediný gól prvej dvadsaťminútovky.

Trenčín v 27. min vyrovnal Smolkom, no už o 21 sekúnd to bol opäť Šramaty, kto poslal Nitru do vedenia. V 34. min upravil Kollár na 1:3. Keď v samom závere druhej tretiny pridal Gubo štvrtý gól hostí, bolo o víťazovi stretnutia rozhodnuté.

V samom závere pridal v oslabení do opustenej bránky gól Adamovič.

O majstrovi v kategórii juniorov sa rozhodne v siedmom finálovom zápase. Ten sa odohrá v nedeľu o 17.00 hodine na zimnom štadióne v Nitre.

Góly: 27. Smolka - 19. a 28. Šramaty, 33. Kollár, 40. Gubo, 58. Adamovič

DUKLA: Kostelný – Kňažko, Ďurkech, Husár, Themár, Božík, Dúžek, Chatrnúch, Zekucia – Okuliar, Jakubec, Kukuča, Škvarka, Kováčik, Smolka, Džugan, Havrila, Luhový, Pelech, Ferenyi, Haščák

NITRA: Hudec – J. Štefanka, Rácz, Šturdík, Šimurda, Soveľ, Pupák, Maček, Buc – Gorž, Šramaty, Gubo, Matejovič, Kollár, Múčka, Fominykh, Hvizdoš, Adamovič, Vaňo, Minárik, T. Štefanka