FOTO: Veľkonočná oblievačka

Veľkonočný pondelok je pre každú dedinu na Slovensku v znamení šibačky a oblievačky. Pozrite si fotky tradičnej oblievačky a šibačky na Veľkonočný pondelok v Trenčianskej Teplej.

2. apr 2018 o 10:28 TASR, SITA, MK

TRENČIANSKA TEPLÁ. S Veľkonočným pondelkom sa spájajú obyčaje kúpania, oblievania vodou a šibania dievčat a žien veľkonočným korbáčom z čerstvých prútikov.

Magický význam šibania vŕbovými prútmi súvisel s vierou v plodonosnú a životodarnú silu vegetácie, kúpačky vodou mali zabezpečiť zdravie a krásu. V niektorých dedinách už od polnoci alebo skorého rána chodili mládenci v hlúčikoch po domoch, kde boli dospelé dievčatá.

Tie ich pohostili a odmenili varenými vajíčkami niekde i zdobenými, čiže kraslicami, koláčmi, vínom alebo pálenkou a peniazmi.

Surové vajíčka boli odmenou dospelej mládeže a symbolizovali plodnosť. Večer usporiadali mládenci z vyzbieraných peňazí tanečnú zábavu, na ktorú pozvali aj dievky.

Kúpačka na dedine

„Každý chlapec z dediny mal korbáč upletený z vŕbových prútikov, ktoré si narezali okolo rieky. Tam boli také staršie veľké vŕby a naplietli z nich korbáče a išli šibať. Mali tam aj mašle pouväzované,“ spomínala Vincencia Žužiová z Dolnej Súče. Často však kúpači museli dievčatá hľadať.

„Dievčatá boli schované aj hore na povale, podaktoré sa ukryli aj za komín, no tam ich ľahko našli.“ Veľakrát chlapcom dievčatá oblievanie oplatili. „My sme sa schovali hore nad komoru, trošku na poschodí a chlapci, keď už išli hore schodkami, každý s kýblikom v ruke plnom vody, nás hľadali. No ale my sme otvorili okienko a prvé ich rýchlo obliali, keď odomykali dvere,“ spomína na roky mladosti pani Žužiová.

Dozvuky kúpačky a šibačky boli v utorok, keď dievčatá na ulici oblievali a vyšibali každého muža, ktorého stretli.