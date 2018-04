Staroturianka ilustruje architektonické skvosty

Vďaka mladej výtvarníčke Júlii Gavačovej máte šancu spoznať architektonické skvosty Starej Turej z úplne iného pohľadu.

7. apr 2018 o 10:27 Martin Šimovec

STARÁ TURÁ. Stará meštianska škola, budova železničnej stanice či husitská veža na pohľadniciach i obaloch školských zošitov vzbudzujú záujem všetkých generácií.



Talentovanú dvadsaťročnú výtvarníčku Júliu Gavačovú fascinuje nielen architektúra rodného mesta.

Vďaka jej ilustráciám sa dostanete aj do najtajnejších morských zákutí, plných chobotníc, medúz, morských úhorov.

Ilustruje pohľadnice s motívmi Starej Turej

Júlia Gavačová má za sebou úspešnú sériu ilustrovaných pohľadníc s dominantami mesta. Budova železničnej stanice z roku 1929, mestský úrad, Dom bielych hláv či dom kultúry je iba časť z ilustrátorských aktivít mladej výtvarníčky.

„Vždy som túžila, aby moje pohľadnice mali aj vzdelávací účel,“ prezradila ich autorka.

Okrem ilustrácií totiž na nich nájdete aj dôležité informácie o znázornených stavbách.

Informácie a ilustrácie v školských zošitoch

Ilustrátorské námety preniesla Júlia Gavačová aj na zošity pre žiakov základných škôl.

Vďaka jej tvorbe sa deti dozvedia, že prvý vlak prišiel do Starej Turej 1. septembra 1929 a základný kameň Meštianskej školy, v ktorej dnes sídli Základná umelecká škola, položili už 13. novembra 1921.

„Budova Meštianskej školy je hodnotená ako najkrajšia historická budova v meste. Aj preto som ju ilustrovala medzi prvými,“ potvrdila ilustrátorka.

Ľuďom všetkých generácií sa veľmi páči, že mladé dievča sa snaží spropagovať Starú Turú i jej dejiny netradičným výtvarným spôsobom.

„Mnohé z ilustrácií vytváram priamo v počítači. Mám rada aj techniku šrafovania využívanú na poštových známkach,“ vysvetlila.

Ilustrácie bodkuje ako ďateľ zobákom

Julia Gavačová používa aj v súčasnosti neobvyklú výtvarnú techniku pointilizmus. Hoci tento smer vznikol vo Francúzsku už v roku 1866 ako odvetvie impresionizmu, dnes je skôr raritou.

Pri maľbe nejde o ťahy štetcom, ale o vytváranie bodov štetcom na plátno v štýle podobnom, ako ďateľ ďobe zobákom.

„Robí sa to ručne a je to zároveň neskutočný spôsob oddychu. Keď som nahnevaná, tak môžem donekonečna námet bodkovať a naozaj si pritom oddýchnem. Dá sa to robiť aj v počítači, ale ručne je to zaujímavejšie,“ hovorí.

Okrem rôznych výtvarných techník v myšlienkach Júlie Gavačovej rezonuje čoraz viac bohato ilustrovaná kniha o Starej Turej.

„Na knižke už pracujem, budú v nej aj pútavé ilustrácie pre deti. Rada by som zaujala deti aj dospelých,“ prezradila o pripravovanej publikácii.

Strašidelné živočíchy majú poetickú podobu

Výtvarníčku fascinuje aj podmorská ríša. Túži po tom, aby raz bolo na Slovensku vybudované podmorské akvárium podobné budapeštianskemu alebo viedenskému.

Aj tie najdesivejšie morské príšerky dokáže zachytiť v poetickej podobe, ktorú zvykne okomentovať úsmevným textom.

„Som najkrajšia ryba v mori,“ tvrdí na textilnej taške znázornená strašidelná ryba Morský čert. Pri pohľade na Gavačovej chobotnice, medúzy či úhory sa dokážete zamilovať aj do tvorov, ktoré vám doteraz naháňali strach.

„Mrzí ma, že ľudia vodu znečisťujú plastovými fľašami, chemikáliami a iným odpadom. Voda je život sám osebe. Preto aj týmito ilustráciami morských živočíchov chcem apelovať na dospelých a vzdelávať deti, aby sme si chránili našu planétu. Morskú i riečnu faunu i flóru treba zachrániť, je v nej život,“ prízvukovala.

Skôr ako živočíchy začala ilustrovať, urobila si prieskum ich popularity.

Ak uvidíte niekoho v tričku s chobotnicou alebo na nákupe s taškou, z ktorej sa na vás pozerajú zaľúbené úhory, možno pochádzajú práve z výtvarnej dielne talentovanej Staroturianky.

Opantal ju svet výtvarného umenia

Výtvarný svet zlákal Júliu Gavačovú už v detstve. „Už na základnej škole som si rada kreslila. Vtedy som sa tešila aj z toho, že môžem robiť nástenkárku v triede.“ V plnení svojho sna pokračovala na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, kde sa jej cesta rozvinula definitívne.

Napriek množstvu ilustrovaných pohľadníc, školských zošitov, tašiek a iných úžitkových predmetov sa v súčasnosti našla aj v šperkárstve.

„V mojom okolí je veľmi veľa žien, ktoré sa chcú skrášliť. Šperky sú teraz mojím hlavným zameraním. Ale fascinuje ma aj príprava výtvarných motívov na textilné tašky či tričká,“ povedala Júlia, ktorá plánuje pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu.

„Chcela by som študovať na pedagogickej fakulte v Trnave,“ dodala na záver.