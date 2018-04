Šiestym najkrajším stromom Európy je nezlomná jabloň z Bošáce

Nezlomná a zabudnutá jabloň sa v európskej súťaži nestratila, ako jediný ovocný strom skončila na šiestom mieste.

31. mar 2018 o 10:31 Erik Stopka

BOŠÁCA. Európskym stromom roka 2018 je dub z Portugalska. Slovenským zástupcom na ôsmom ročníku internetovej súťaže bola 120-ročná jabloň z Bošáce. Tá nakoniec skončila na šiestom mieste. Výsledky súťaže oznámili v stredu 21. marca v Európskom parlamente pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov.

Výsledky boli tesné

Celý február o titul bojovali stromy z 13 krajín. Spolu získali takmer dvetisíc hlasov. Najviac zabodoval Spievajúci korkový dub z Portugalska (26 606 hlasov), po ňom staroveké bresty Cabeza Buey zo Španielska (22 323). Tretí bol Dub Starešina z lesa Belgorod v Rusku (21 884). Bošácka jabloň získala 12 249 hlasov.

„Šieste miesto považujeme za úspech a veľmi sa tešíme, že sme znova ako jediná krajina nominovali do súťaže ovocnú drevinu,“ povedal Milan Hronec, projektový manažér Nadácie Ekopolis. Je podľa neho všeobecne známe, že ľudia dajú hlas lokálnemu stromu, teda Slovák hlasuje za slovenský strom a Rus za ruský.

„Tento rok bolo hlasovanie zdvojené a ľudia mohli dať hlasy dvom stromom. Preto sa tešíme, že nás podporili. Výsledky boli celkom tesné,“ dodal Hronec.

Jabloň so zaujímavým osudom

Stará bošácka jabloň zastupovala Slovensko v celoeurópskej súťaži po víťazstve vo vlaňajšej ankete Strom roka 2017. Ocenená jabloň domáca, odroda Citrónové zimné Zabudišovské, rastie priamo pri Bošáci, v časti Zabudišová.

Viac ako 120-ročná jabloň plodí dodnes, pritom ide o málo známu, takmer zabudnutú odrodu. Strom meria 13 metrov a obvod kmeňa dosahuje 250 centimetrov.

Staručký strom má za sebou silný príbeh, je pamiatkou na potulných sadárov. Rastie pri ceste a jeho koruna sa pred častom rozštiepila. Zo stromu zostalo iba torzo, jabloň objavili počas mapovania starých odrôd pred asi piatimi rokmi.

Ako v minulosti povedala Tatiana Helíková, ktorá strom do ankety prihlásila, výber dreviny je zaujímavý skôr svojím príbehom ako krásou, ktorá možno nenadchne každého.

„Chceli sme poukázať na význam stromov, ktoré už majú čo-to odžité. Je vidieť, že bola omnoho väčšia, ale pod ťarchou úrody a počasia sa rozlomila. Aj takéto stromy majú v krajine svoj význam. Nielen preto, že krajinu dotvárajú, ale aj tým, že sú často nositeľmi zaujímavých genofondových vlastností,“ uviedla Helíková.

Z vlaňajšieho úspechu celoslovenskej súťaže sa tešil aj starosta Bošáce Daniel Juráček. Ako poznamenal, obec chce prezentovať najmä ovocné dreviny a ovocinárstvo, ktoré by sa mali na Slovensko vrátiť tak, aby sme ovocie do krajiny nemuseli dovážať. Bošáca v súťaži Európsky strom roka nesúťažila so svojím ovocným stromom prvý raz.

V roku 2016 získala hruška ružová z Bošáce-Zabudišovej viac ako 29-tisíc hlasov a v ankete o najkrajší strom Európy obsadila tretie miesto.

Vyhral najväčší korkový dub na svete

Víťazný korkový strom z Portugalska podľa organizátorov vysadili koncom 18. storočia a je klasifikovaný ako strom verejného záujmu. Patrí mu navyše aj titul najväčšieho korkového dubu na svete. Je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov. Tohtoročná anketa mala podtitul ‘hľadáme stromy s najsilnejším príbehom.‘

Chceli poukázať na zaujímavé staré stromy ako na dôležité prírodné a kultúrne dedičstvo. V ankete podľa organizátorov nie je dôležitá krása, vek, ani veľkosť, ale prepojenie s ľuďmi.