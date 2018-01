Pohoda získala cenu Green Operations Award a rozšíri ekologické aktivity

Bio odpad vrátane riadov a príborov budú kompostovať priamo na trenčianskom letisku.

31. jan 2018 o 11:05 TASR

TRENČÍN. Festival Pohoda získal cenu Green Operations Award 2017 a v tomto roku rozšíri ekologické aktivity. Pohoda je žiarivým príkladom, jedinečným, skvelým a popredným európskym festivalom, uviedla Teresa Moore, riaditeľka iniciatívy A Greener Festival pri odovzdávaní tejto ceny festivalu Pohoda 17. januára v holandskom Groningene na European Festival Awards.

Festival na ocenenie reaguje predstavením ďalších eko-noviniek. Tie zverejnili zástupcovia agentúry Pohoda na stretnutí s médiami.

Prečítajte si tiež: Na Pohode vystúpi zakladajúca členka Pussy Riot

Zmena sa udeje v narábaní s odpadom. Okrem navýšenia počtu stanovíšť so smetnými nádobami, pribudnú zberné miesta, v ktorých bude odpad triediť vyškolený personál. Umiestnené budú prevažne v gastrozónach a mali by fungovať ako akési veľké okienka na odnášanie odpadu z jedál, ale nie len z nich.

Bio odpad vrátane riadov a príborov z rozložiteľných materiálov sa bude následne kompostovať priamo na mieste. Ide o jednoduché riešenie, od ktorého si organizátori sľubujú ďalší výrazný posun v čistote areálu.

Cieľom sú čisté stoly a lavice, žiadne vône zvyškov jedál predchádzajúcich gurmánov a mimoriadne nespokojný hmyz. Príde aj k rozšíreniu obľúbených vratných pohárov aj na nápoje podávané v menších objemoch (limo, víno, sekt), a tým pádom k úplnému vyradeniu jednorazových plastových pohárov na festivale.

Pohoda 2018

Prečítajte si tiež: Na Pohode vystúpi aj sláčikové kvarteto z USA

Výrazným posilnením popolníkov v areáli i distribuovaním osobných popolníkov plánuje Pohoda vyriešiť množstvo pohodených ohorkov. Od fajčiarov organizátori očakávajú ich využívanie, ako aj rešpektovanie zákazu fajčenia v stanoch a vo Family parku.

Ústretový krok môžu očakávať majitelia elektromobilov. Na parkovisku bude inštalovaná dočasná nabíjacia stanica. Pohoda predstaví aj nové riešenia v narábaní so solárnou energiou, už v tomto roku sa zväčší aj podiel odobratej energie z pevnej siete vďaka rozšíreniu dočasných odberných miest.

Novinky vo festivalovom oblečení

Festivalové oblečenie bude v roku 2018 kompletne potlačené textilnými farbami s certifikátom GOST (Global Organic Textile Standard). Okrem toho bude zabalené v rozložiteľných obaloch, pričom opäť pôjde o fair wear produkty (ekvivalent Fair trade v odevnom priemysle).

Prečítajte si tiež: Pohoda prekvapila. Ako zapadá do jej programu džezový Jamie Cullum?

"Pamätám si výbuch emócií, ktorý sme všetci dostali, sedeli sme za stolom počas oceňovania, keď nás menovali, priznám sa, že to bol výbuch, na pódiu to pokračovalo a pokračovalo to aj neskôr, keď nám naši kolegovia v podstate z celej Európy gratulovali. Takže fantastický pocit, veľmi si vážime túto cenu. Nerobíme to pre cenu, ale je vždy povzbudivé, keď si vašu prácu všimne niekto iný a zvlášť, keď je to odborná porota, ktorá skúma desiatky, stovky festivalov v Európe.

Čo sa týka poriadku, hovorím, že neporiadok si môže každý urobiť, kde chce, napríklad vo vlastnom stane, ale my sa snažíme urobiť festival tak, aby sa tam ľudia cítili dobre. Keď si chcete počas koncertu sadnúť na trávu, tak si sadnúť môžete, lebo nie je plná odpadkov, jedla, ohorkov a podobne.

Naším cieľom je urobiť taký festival, kde sa cítite tak, ako doma. Vyhýbame sa tomu, aby sme z Pohody urobili sterilný festival, ale chceme, aby bol čo najpriateľskejší a čo najčistejší," uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák.

Potvrdenými účinkujúcimi v dňoch 5. až 7. júla 2018 na letisku v Trenčíne sú The Chemical Brothers, St. Vincent, Jamie Cullum, Kronos Quartet, Ziggy Marley, Glass Animals, Danny Brown, SOJA, Rodriguez, Aurora, Little Dragon, Blossoms, Fink, Calexico, El Gusto, La Femme, Knower, Scoutingfor Girls, This Is The Kit, Bazzookas, Reykjavíkurdótur, Zeal & Ardor, The Wilderness, Donny Benet, Mitch & Mitch aj Rebel Babel. Lístky na 22. ročník