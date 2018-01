Zväzu sme boli iba na zábavu, myslí si po roku prezident Myjavy Pavel Halabrín

Je to už viac ako rok, čo vedenie klubu odhlásilo Spartak Myjava v polovici sezóny z Fortuna ligy. Prezident klubu Pavel Halabrín prerušil dlhé obdobie mlčania a otvorene povedal, čo si myslí.

29. jan 2018 o 17:39 Martin Jurčo

V decembri 2016 ste klub Spartak Myjava odhlásili z Fortuna ligy. Ako sa na rozhodnutie pozeráte s odstupom viac ako roka?

– Dnes už nad touto situáciou veľmi nepremýšľam. Prvé dni a týždne boli oveľa intenzívnejšie. Všetci sa mňa a brata neustále pýtali, prečo sme sa takto rozhodli. Dookola padali tie isté otázky, na ktoré som musel odpovedať. Môžem povedať, že za naším rozhodnutím si stojím. Ak by sme neukončili pôsobenie v najvyššej súťaži, dostali by sme sa do vážnych ekonomických problémov, čo sme nechceli. Dnes fungujeme relatívne bez problémov. Hráme štvrtú ligu a fanúšikovia si hľadajú cestu späť. Skalní chodia pravidelne. Prestali chodiť tí, ktorých zaujímalo meno súpera. Hráme to, na čo máme hráčsky a ekonomicky. Som spokojný.

Aké boli reakcie ľudí?

– Pozitívne aj negatívne. Niektorí kritizovali, iní nadávali, čo považujem za prirodzenú reakciu. Naše spoločné rozhodnutie nebolo štandardné a radosť neurobilo nikomu. Je veľa tých, ktorí sa so situáciou nezmieria nikdy. Veľmi rýchlo sme sa zo štvrtej ligy prepracovali do Fortuna ligy. Vybudovali sme štadión aj infraštruktúru.

Nebolo vám ľúto všetko hodiť za hlavu v polovici sezóny?

– Zo začiatku veľkého úspechu tvorilo mužstvo zdravé myjavské jadro odchovancov. Tí postupom času odchádzali z dôvodu veku. Nekupovali sme drahých legionárov. Robili sme futbal so svojimi a po svojom. Postupne sa vytrácala eufória. Ľudia si zvykli na vysoké pozície. Keď sa darilo menej, verejnosť bola veľmi kritická. Vzťah fanúšikov sa zhoršoval. Na zápasy už nechodil plný dom, ale tisícka priaznivcov. Myjavčania sa nasýtili úspechov. Stratila sa radosť z futbalu.

Čo pre vás znamená radosť z futbalu?

– Šport a kultúra by sa mali robiť pre zábavu ľudí. Do práce chodíme preto, aby sme mali z čoho žiť. Na futbal pre duševnú potravu. Zo zápasov by sme mali chodiť veselí a spokojní z toho, čo vidíme. Ku koncu mi dochádzala energia. Pozitívnych okamihov nebolo veľa. Hráčska zostava už bola iná, ako keď sme vyhrávali súťaže. Mnohým z tých chlapcov akoby bolo všetko jedno. Aj po zlom výkone chodili vysmiati. Za výkony sa nehanbili a nemali sebareflexiu.

A futbal na Myjave zovšednel. Predtým sa ešte v stredu hovorilo o tom, čo sa na ihrisku udialo. Už sa všetko nieslo v zmysle, hráme Fortuna ligu, no a čo.

Podporovali vás ostatné kluby v rozhodnutí odstúpenia z najvyššej súťaže?

– Reakcie boli zaujímavé. Mám odložených veľa mailov a esemesiek. Okrem pár klubov nás ostatní pochopili. S bývalými kolegami máme veľmi dobré vzťahy. Mnohí z nich nás v tom čase podporovali, ale, samozrejme, náš odchod v polovici sezóny sa im nepáčil.