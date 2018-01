Centrum Trenčína trápi smog

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie pred smogom v centre Trenčína. Platí od včera až do odvolania.

27. jan 2018 o 7:01 Andrej Luprich

TRENČÍN. Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webstránke upozorňuje na znečistené ovzdušie v centre Trenčína.

Výstraha pre Trenčín sa týka pevných častíc PM10, ktoré sú menšie ako 10 mikrometrov (0,01 mm), platí až do dovolania.

Zvýšené hodnoty namerala monitorovacia stanica kvality ovzdušia, ktorá je Trenčíne umiestnená na frekventovanej Hasičskej ulic.

Príčiny smogovej situácie sú podľa meteorológov spôsobené vykurovaním pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov a tiež aj znečistením z dopravy.

Smog preniká hlboko do pľúc

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria podľa SHMÚ starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

„Prachové častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do dýchacích ciest, podľa veľkosti zasahujú nos, ústnu dutinu, oči. Menšie častice prenikajú hlbšie do dýchacích ciest, postupne do priedušiek a tie najmenšie až do pľúcnych alveolov,“ vysvetlila pred časom riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.

Ako ďalej ozrejmila, počas zimy zohráva svoju úlohu aj chlad, kedy sa účinky smogu prejavia dráždením slizníc nosa, hrdla, očí, nezriedka sa pripojí aj zápal dýchacích ciest a kašeľ.

„V takto narušenej sliznici sa ľahšie usídlia vírusy alebo iné mikroorganizmy. Aký zdravotný dopad majú prachové častice na organizmus je závislé nielen na veľkosti prachových častíc ale aj na ich schopnosti naviazať na seba chemické látky a tie môžu mať vplyv na vznik onkologických ochorení,“ dodala.

Podľa nej špinavé ovzdušie ohrozuje najviac alergikov s astmou, ľudí s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, malé deti a deti s alergiami, na pozore by mali byť aj ľudia pracujúci vonku a fajčiari.

Meteorológovia odporúčajú vykonať tieto opatrenia

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujú meteorológovia za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

obmedziť dobu pobytu vonku

skrátiť vetranie obytných miestností

obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo ako sú pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby, by malo podľa SHMÚ dlhodobo dodržiavať tieto zásady: