Minúta po minúte: Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom

Osem krajov, osem županov osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Trenčíne.

25. jan 2018 o 0:32 Michal Trško, Erik Stopka

Milan Mokráň, člen predstavenstva Petit Press a.s. a Daniela Valachová, regionálna manažérka pre oblasť Trenčianského kraja vás srdecne pozývajú na stretnutie so županom Trenčianskeho kraja Jaroslavom Baškom.

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. pripravili sériu diskusných fór pod názvom Stretnutie so županom. Postupne sa uskutoční osem stretnutí so županmi a župankou.

Vo štvrtok 25.1. sa bude od 10:00 diskutovať v trenčianskom hoteli Magnus so županom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom. Máte na župana otázku? Pošlite ju mailom na michal.trsko@petitpress.sk, alebo ju napíšte do diskusie pod týmto článkom.

Generálny partner Stretnutia so županom Trenčianskeho samosprávneho kraja. (zdroj: )

Témy

Vízia života a priority v kraji

Duálne vzdelávanie vs zamestnanost

Rozvoj dopravy

Partneri Stretnutia so županom Jaroslavom Baškom. (zdroj: )

Stretnutie so županom minúta po minúte

11:03 - LZáťaž pre podnikanie je veľké. Je v záujme štátu, pokiaľ má záujem o sociálnej stabilite a zmiery, jeho úlohou je vytvoriť podmienky pre firmy, aby tu zostávali a aby tu bol priestor pre rast miezd a pracovných miest," zareagoval Hošták. Ako dodal, školstvo a zdravotníctvo sú dvomi rezortmi, ktoré od minulého režimu neprešli zmenami, aké iné rezorty.

11:02 - „Vytvára štát prostredie v ktorom sa darí podnikaniu?“ – pýta sa moderátor diskusie Martina Hoštáka.

11:00 - Slovo dostáva Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov SR.

10:55 - „TSK komunikuje s firmami veľmi málo. Máme veľký problém s dopravou, musíme využívať súkromných dopravcov, ktorí sú schopní ku nám priviezť ľudí v čase, kedy to potrebujeme,“ znie poznámka z obecenstva. Reaguje Jaroslav Baška, ktorý prisľúbil diskusiu s firmami tak, aby autobusy verejnej dopravy nejazdili poloprázdne, ale aby ich ešte viac využívali aj ľudia pracujúcich vo fabrikách a na smeny.

10:49 - "Chýbajú lekári, chýbajú sestry. Na to sa musí pripraviť celé Slovensko," hovorí Jaroslav Baška o problémoch, ktoré sa už dnes v slovenskom zdravotníctve objavujú.

10:47 - "Musíme vybudovať kvalitnú infraštruktúru. Urobila sa jedna časť - obchvat Bánoviec nad Bebravou a budem tlačiť, aby sa R2 začala budovať od Trenčína," odpovedal Baška na otázku od diváka, či sa dožijeme rýchlostnej cesty do Prievidze.

Na zábere Juraj Popluhár. (zdroj: )

10:42 - "Máme 85 autobusov, kde máme wifi. Tento rok máme v pláne ďalších 25 autobusov. Ľudia si musia uvedomiť aj to, že cestovanie verejnou autobusovou dopravnou je jedno z najbezpečnejších," reaguje Popluhár na spôsoby, ako môže miestna SADka prilákať do autobusov viac cestujúcich.

10:40 –„Pokiaľ nemáte dobrú dopravu, nedostanete sa ani do nemocnice, ani do školy, ani na iné aktivity, do práce, na smenu... Je dôležitá otázka, akým spôsobom by mala byť využitá. Autobusy musia byť pohodlné,“ prízvukuje Popluhár.

10:37 - Slovo dostáva Juraj Popluhár, generálny riaditeľ SAD Trenčín. „Spolupráca s TSK je dobrá,“ hovorí o spolupráce verejného dopravcu a župy.“

10:34 - Baška pokladá za dôležité venovať sa aj baniam, ktoré v Trenčianskom kraji sú. "Chceme, aby pracovné miesta na hornej Nitre boli zachované, nesmie to byť hladová dolina" prízvukuje.

10:32 - Župa chce investovať do rýchlostných ciest. "Prioritou je R2," uviedol Jaroslav Baška.

(zdroj: )

10:28. - „Do Trenčína chodím hlavne cez leto na bicykli, človek sa prevetrá,“ hovorí Baška. Reaguje tak na investície do cyklotrás, ktoré v Trenčianskom kraji vznikajú.

10:26 - "Nosným projektom bola tzv. Zelená župa, aké sú od nej očakávania?," pýta sa moderátor diskusie Andrej Luprich. Podľa Bašku sa župa v rámci projektu snaží o energetické úspory i podporu elektromobility. Kraj už nakúpil niekoľko elektromobilov.

10:21 - Jaroslav Baška sa poslaneckého mandátu v NR SR neplánuje vzdať. Reaguje tak na otázku moderátora, či nezvažuje podobné kroky ako novozvolení župani v Trnavskom samosprávnom kraji a Žilinskom samosprávnom kraji.

(zdroj: )

10:19 - „Poklepanie po pleci od premiéra bolo,“ povedal Baška na otázku moderátora na margo úspechu v novembrových župných voľbách.

10:16 - "V systéme duálneho vzdelávania sme najlepší," znie pochvala Bašku. Župa plánuje investovať aj do ciest II. a III. triedy.

10:15 - Ako poznamenal trenčiansky župan, nemocnice sú zadĺžené a župa sa snaží o investície do nových oddelení, či operačných sál.

10:13 - Jaroslav Baška: "Trenčiansky samosprávny kraj je v poradí druhý, čo sa týka finančnej kondície."

10:11 - Prijatie pozvali všetci pozvaní hostia.

10:09 - Slovo dostáva riaditeľ divízie týždenníkov MY vydavateľstva Petit Press Milan Mokráň. Ako podotkol, MY s Vami chce reagovať na aktuálne problémy v regiónoch a diskutovať o ich možných riešeniach.

10:08 - Hostia si zasadli za stôl. Diskusia začína.

9:55 - Diskusia začne o niekoľko minút. Hostia budú diskutovať o vízií života a prioritách kraja, duálnom vzdelávaní i rozvoji dopravy. Otázky môžete zasielať e-mailom na: michal.trsko@petitpress.sk.

9:40 - Na miesto dorazil už aj Jaroslav Baška a ďalší hostia.

Župan Jaroslav Baška. (zdroj: Silver Jurtinus)

9:30 - Hostia sa pomaly schádzajú v trenčianskom hoteli Magnus. Diskusia začne o desiatej.

- Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom sa uskutoční vo štvrtok 25.1. od 10:00. Sledujte ho s nami v našom online textovom prenose.

Hostia

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov SR

Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Anton Vatala, konatel a riaditeľ závodu Osobné pneumatiky - Continental Matador Rubber

Ludovít Francl, generálny riaditeľ PSL, a.s. spol. koncernu thyssenkrupp

Juraj Popluhár, generálny riaditeľ SAD Trenčín

Dátum: 25. január 2018 / Miesto stretnutia: Trenčín, MAGNUS hotel **** / Čas: 10.00 - 12.00 hod Moderátor diskusie: Andrej Luprich