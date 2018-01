Na Pohode vystúpi zakladajúca členka Pussy Riot

Multižánrový festival Pohoda privíta na trenčianskom letisku aj držiteľku cien Hannah Arendtovej a LennonOno Grant for Peace, umelkyňu Mariju Aľochinovú.

22. jan 2018 o 19:12 tn

TRENČÍN. Festival Pohoda na trenčianskom letisku privíta aj ruskú novinárku, aktivistku a umelkyňu Mariju Aľochinovú.

Držiteľka cien Hannah Arendtovej a LennonOno Grant for Peace príde so svojim hudobno-divadelným projektom Riot Days by Pussy Riot Theatre.

Ten vychádza z jej najnovšej knihy Riot Days.

Performance o ruskom disente, zneužívaní moci, neľudských podmienkach v tunajších väzniciach a pracovných táboroch ale aj o nádeji uvidia návštevníci festivalu Pohoda začiatkom júla na letisku v Trenčíne, informoval hovorca festivalu Anton Repka.

video //www.youtube.com/embed/7qtET0365Es

Pussy riot sú podľa Kaščáka ako The Plastic people of The Universe

Šéf festivalu Michal Kaščák prirovnal aktivity Pussy Riot k príbehu legendárnych The Plastic people of The Universe.

„Sme hrdí, že máme na Pohode aj členky Pussy Riot, jednoznačne k nám patria. Ich nekompromisnosť a ľudská konzistentnosť je obdivuhodná. V umeleckej i občianskej radikálnosti mi pripomínajú príbeh The Plastic people of The Universe. Aj ich tvorba pripadala mnohým nehodnotná či príliš expresívna, odsudzovaní boli podobne za vulgaritu a protispoločenské postoje.

video //www.youtube.com/embed/mzNqLssFxYg

Podobne ako oni boli a sú ochotné znášať dôsledky svojho konania, podobne boli za slobodu svojho umenia väznené, podobne sa mocou nenechali zlomiť. Je nepochopiteľné, že aj napriek tejto československej skúsenosti sa objavujú, opäť podobne ako v prípade PPU, teórie o zaplatených agentoch západu a protispoločenských živloch.

Aj preto je dobré, že sa okrem samotného koncertu môžeme tešiť na debatu o úlohe slobodného umenia a o jeho vzťahu s politikou“, povedal o predstavení Michal Kaščák pre webstránku festivalu.

Pussy Riot dlhodobo kritizujú Kremeľ za korupciu, zneužívanie moci ako aj agresiu voči iným krajinám (anexia Krymu). V roku 2012 vnikli do moskovskej katedrály Krista Spasiteľa a zahrali tu „modlitbu“ proti ruskému prezidentovi.

Protestu v chráme sa zúčastnilo spolu osem osôb, čo symbolizovalo osem protestujúcich na Červenom Námestí proti obsadeniu Československa vojskami varšavskej zmluvy.

Marija bola spolu s Nadeždou Tolokonnikovovou a Jekaterinou Samucevičovou odsúdená na 2 roky väzenia za výtržnosti motivované náboženskou neznášanlivosťou.

Protestné akcie Pussy Riot

Kniha Riot Days tvorí základ najnovšieho projektu Marije Aľochinovej s názvom Riot Days by Pussy Riot Theatre.

Predstavenie zobrazuje ich najznámejšie protestné akcie z Červeného námestia (Putin Got Scared) a z katedrály (Punk Prayer), útek pred políciou, zadržanie, moskovské väzenie, vyšetrovanie, súdny proces a život v trestaneckej kolónii.

V predstavení účinkuje aj Kyril Kanstansinau (jej partner z úspešného predstavenia bieloruského slobodného divadla „Horiace Dvere“) a psycho-punkové duo AWOTT (Asian Women On The Telephone) – Nasťa a Maxim. Réžiu má na starosti známy divadelný režisér Jurij Muravitskij (držiteľ Ruskej národnej divadelnej ceny „Zlatá maska“).