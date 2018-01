Prišiel som prekvapiť maminu, smeje sa Marko Daňo

Voľný týždeň v NHL využil Marko Daňo na rýchlu a nečakanú návštevu Slovenska.

16. jan 2018 o 15:41 (tn)

Nečakane ste sa objavili v Trenčíne. Čo robíte o takomto čase na Slovensku?

- Prišiel som prekvapiť maminu. Pôvodne som mal naplánovaný výlet do Arizony. Spoločne s niektorými spoluhráčmi sme chceli ísť zahrať si golf do tepla. Traja z partie sa však zranili a museli zostať vo Winnpegu na rehabilitácie. Narýchlo som zaimprovizoval a vymyslel náhradný plán. Veľké prekvapenie sa vydarilo. Mamina bola prekvapená a potešila sa.

Ako dlho sa zdržíte?

- Vo štvrtok letím naspäť.

Prezradíte, čo chcete do štvrtka stihnúť?

- Veľa sa toho pre krátkosť času nedá. Včera som bol na večeri s mamou a babkou. Dnes sa venujem kamarátom. Zajtra sa presuniem do Bratislavy. Keď sa pozerám na počasie vonku, radšej tam prespím, aby som nemal problémy dostať sa na letisko do Viedne.

Dlhšiu dobu ste za Winnipeg nehrali. Ako vnímate aktuálnu sezónu?

- Začiatok sezóny nebol jednoduchý, ale už som sa vrátil do zostavy a strelil aj góly. Verím, že po krátkej prestávke sa všetko otočí a na ľade dostanem viac priestoru. Mužstvu sa darí. Momentálne sme v západnej konferencii na skvelej druhej priečke. Už len potrebujeme pokračovať v nastavenom trende.

Úvodných tridsať zápasov ste sa na ľad nedostali. Riešili ste situáciu s trénerom?

- Mužstvu sa darilo a nebol dôvod meniť zostavu. Hráčom sa vyhýbali zranenia. Aj sám tréner povedal, že ešte nezažil také dlhé obdobie bez zdravotných problémov. Pre nás, ktorí sme sa nedostali na ľad, bola šanca maličká. Prišli však zranenia a vrátili sme sa do zostavy.

video //www.youtube.com/embed/esHdRhEZaRM

Do sezóny ste nastúpili vo štvrtom útoku. Napriek nižšiemu času na ľade ste na prvý gól dlho nečakali. Povzbudil vás?

- Samozrejme. Presadiť sa pri prvom kontakte s pukom bolo úžasné. Naša štvrtá formácia si dokáže vypracovať šance a hráme dobre. Už len aby sme prispeli väčším počtom kanadských bodov k výhram.

Je na hráčoch z lavičky alebo tribúny vyvíjaný väčší tlak?

- Nemyslím si. Človek sa chce udržať v kondícii, keďže som tridsať stretnutí nehral. Vždy som šiel na tréning s tým, aby som bol pripravený kedykoľvek sa chytiť šance.

Prejavil vám po posledných výkonoch dôveru?

- Vzhľadom na zranenia zatiaľ v zostave zostávam. Všetko je v prvom rade o mne. Ak sa mi bude dariť a ukážem koučom formu, tak nebudú mať dôvod meniť zostavu.

Klubu sa nečakane darí. Zmenili sa ambície spred sezóny?

- Pred začiatkom súťažného ročníka sme chceli bojovať o miestenky do play off. Cesta je však ešte ďaleká, no verím, že sa nám cieľ podarí naplniť. A uvidíme kam sa až dostaneme.

S dobrou formou narastajú očakávania. Platí to vo Winnipegu?

- Nemám ten pocit. Fanúšikovia nás podporujú. Sú prajní a tešia sa z každého drobného úspechu.

O mesiac bude v Južnej Kórei olympijský hokejový turnaj. Hráči z NHL na ňom budú chýbať. Cítite ľútosť?

- Pre každého hokejistu je olympiáda veľkým snom. Mrzí ma to, ale šancu dostanú iní chlapci. Držím im palce. Želám im veľa úspechov, aby kvalitne reprezentovali Slovensko.