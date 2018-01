V Trenčíne môže vzniknúť hokejová akadémia s novou arénou

Slovenský zväz ľadového hokeja a Trenčiansky samosprávny kraj chcú v Trenčíne vytvoriť stredoškolskú hokejovú akadémiu. Jej súčasťou bude nová hokejová aréna.

15. jan 2018 o 10:59 TASR

TRENČÍN. Slovenský zväz ľadového hokeja a Trenčiansky samosprávny kraj chcú v Trenčíne vytvoriť stredoškolskú hokejovú akadémiu.

Vzniknúť by mala v stredoškolskom kampuse v Trenčíne - Zámostí a jej súčasťou bude nová hokejová aréna.

Podľa autora myšlienky Richarda Pavlikovského sa v slovenskej mládeži ukrýva obrovský genetický potenciál.

Potrebuje odborné vedenie a nielen športový, ale aj osobnostný tréning a rozvoj už od malička.

Zväz ľadového hokeja preto prichádza s myšlienkou Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie, ktorá má pod jednou strechou poskytovať komplexné zázemie a vychovávať budúce osobnosti slovenského hokeja.

Partnera tohto pilotného projektu, ktorý by v budúcnosti mal ísť za príklad aj ostatným mestám a krajom, zväz našiel v Trenčianskej župe.

Akadémia má byť súčasťou Strednej športovej školy v Trenčíne a podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku má potenciál stať sa prestížnou a vyhľadávanou športovo-vzdelávacou inštitúciou.

"Keď sa prostriedky a kompetenčné možnosti samosprávneho kraja spoja s know-how SZĽH, verím, že vznikne niečo unikátne. Regionálna hokejová akadémia pomôže nielen vzdelávať a formovať športové talenty, ale prakticky ich pripraviť aj na život, v ktorom by sa či už zo zdravotného alebo iného hľadiska nemohli živiť primárne hokejom. Naším zámerom je vytvoriť skutočne kvalitnú školu na najvyššej úrovni," skonštatoval Baška.

Hokejistom má pomôcť nový vzdelávací systém

Podľa prezidenta SZĽH Martina Kohúta by pridanou hodnotou hokejovej akadémia malo byť napríklad vyučovanie niektorých odborných predmetov v anglickom jazyku či budovanie regionálnej identity u detí a mládeže.

"Našou ambíciou je vytvoriť nový športovo-vzdelávací systém a byť vzorom pre ostatné vyššie územné celky, aby videli, že sa to naozaj dá," dodal šéf slovenského hokeja.

Projekt Regionálnej stredoškolskej hokejovej akadémie v Trenčíne je v súčasnosti v štádiu plánovania.

V jednotlivých etapách by v rámci akadémie mala v prvom rade vyrásť nová hokejová hala, hradená z rozpočtu samosprávneho kraja, neskôr plány smerujú aj k dobudovaniu napríklad novej knižnice, študentskej kaviarne, workoutového ihriska či iných zón, atraktívnych a prospešných pre mládež. Prípravnú fázu by chceli zvládnuť v priebehu tohto roka, so samotnou výstavbou haly by samosprávny kraj chcel začať počas budúceho roka.