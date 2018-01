Nové Mesto si chce zobrať späť správu Zelenej vody

Do konca februára chce mesto ukončiť nájomnú zmluvu. Zelená voda by mala prejsť pod správu mesta, ktoré uvažuje nad vybudovaním akvaparku pri jazere.

27. dec 2017 o 10:41 Andrej Luprich

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Radnica v Novom Meste nad Váhom začala rokovať so súčasným nájomcom rekreačného areálu Zelená voda o ukončení zmluvy.

Už začiatkom budúceho roka by tak po takmer tridsiatich rokoch začalo opäť spravovať areál Zelenej vody mesto.

„V súčasnej dobe prebiehajú rokovania medzi mestom a firmou Bolt o ukončení nájomnej zmluvy a o vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

Vyzerá to tak, že ku koncu februára by mala byť nájomná zmluva ukončená a Zelená voda by mala prejsť pod správu mesta,“ informoval primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský.

„Očakávam zložité rokovania, je tam urobený hydrotermálny vrt, ktorý stál 1,2 milióna eur, mali by sme ho pravdepodobne zaplatiť a prevziať. Mesto bude ukončenie vzťahov stáť nemálo peňazí, ale nastalo obdobie, keď to musíme skúsiť urobiť sami,“ skonštatoval primátor.

Na Zelenej vode chcú mať kúpalisko

V roku 2008 mesto uzavrelo zmluvu so súkromným investorom, ktorý mal na Zelenej vode vybudovať akvapark, plány sa však nepodarilo uskutočniť.

Nové Mesto je tak aktuálne bez akvaparku aj bez kúpaliska, podľa primátora sa musia rozhodnúť, čo ďalej so Zelenou vodou.

„Časť občanov požaduje, aby sme vybudovali kúpalisko v intraviláne mesta s tým, že budeme spravovať Zelenú vodu. Bolo by však kontraproduktívne stavať kúpalisko v meste za štyri alebo päť miliónov a zároveň na nás budú ľudia tlačiť, aby Zelená voda bola funkčná,“ povedal primátor s tým, že by bol rád, keby našli kompromis.

„Kúpalisko by sme chceli postaviť na Zelenej vode. Zároveň by sme tak využívali časť Zelenej vody ako prírodného kúpaliska, súčasťou by boli detské a zážitkové bazény a tobogany, ktoré by boli vybudované na brehu jazera.

Bolo by to z môjho pohľadu najefektívnejšie, najekonomickejšie a z hľadiska rozvoja Zelenej vody aj najlepšie,“ dodal Trstenský.

Geotermálny vrt nemal dostatočnú teplotu

Časť pozemkov Zelenej vody má v prenájme už desať rokov Tibor Zelenay, v minulosti tu plánoval postaviť akvapark.

Jedným z prvých krokov bolo vybudovanie viac ako 1200 metrov hlbokého geotermálneho vrtu. Podnikateľ zaň zaplatil viac ako milión eur.

Voda z vrtu však mala len 20 stupňov Celzia.

„Momentálne sme v štádiu vysporiadavania sa s mestom. Ako to dopadne, je predčasné hovoriť, predpokladám, že to bude známe najskôr niekedy v januári, februári,“ reagoval Zelenay na plány mesta prevziať správu Zelenej vody.

Myslí si, že pokiaľ v rekreačnej lokalite nebude vybudovaná celoročná prevádzka, Zelená voda prosperovať nebude.

Novomešťanom kúpalisko chýba

V minulosti využívali na kúpanie prírodné jazero Zelená voda, tá však posledné roky bojuje s vodnými rastlinami, návštevníkov tu výrazne ubudlo.

Areál Zelenej vody bol od roku 1989 v prenájme súkromných podnikateľov.

Obyvatelia Nového Mesta nad Váhom by nové možnosti na kúpanie počas leta privítali.

„Kúpalisko by sa hodilo aj priamo v meste, ale aj na Zelenej vode. Bola by som za obe, keby sa Zelená voda trochu zmenila. Ľudia tam nechodia, je to špinavé, zanedbané. Kedysi som tam chodievala s rodičmi ako malé dieťa, každý si to pochvaľoval,“ povedala Viera Dobrotková.

Podľa Jaroslava Jamricha by za kúpaním radi dochádzali aj mimo centra mesta.

„Ak nebude kúpalisko bližšie v meste, dobré bude aj na Zelenej vode. Aspoň čosi aby tu bolo. Je to nevyužité, Zelená voda je v poslednom čase zanedbaná. V minulosti tam chodievalo veľa ľudí aj zo zahraničia,“ uviedol Jamrich.

Aj Zuzana Kvaková hovorí, že kúpalisko je dobrý nápad.

„Mám malé deti, takže tento nápad určite schvaľujem. Jazero na Zelenej vode je špinavé, tam vôbec nechodíme. Ale kúpalisko by tam bolo fajn,“ dodala.

Zelená voda má veľký turistický potenciál

Podľa Evy Frývaldskej z krajskej organizácie cestovného ruchu bol areál Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom v minulosti vyhľadávaným rekreačným strediskom. Ľudia ho navštevovali nielen pre krásne prostredie, čistú vodu, vynikajúce podmienky na kúpanie a vodné športy, ale aj pre množstvo podujatí či možnosti ubytovania.

„Je to veľká škoda, pretože práve vďaka takýmto projektom by Zelená voda mohla byť využívaná celoročne. Zelená voda má podľa Frývaldskej veľký potenciál, ľudí by sem pomohlo pritiahnuť najmä výrazné skvalitnenie služieb. „Zelená voda má výbornú geografickú polohu, dopravnú dostupnosť aj z diaľnice. Pozitívom je aj množstvo zaujímavostí v okolí, hrad Beckov, Tematín, Čachtice. Tento areál má potenciál nielen na jednodňovú návštevu, ale aj na pekné strávenie víkendu či dovolenky. Športovci môžu využiť blízky Bike park v Kálnici a v blízkej dobe aj Vážsku cyklotrasu,“ skonštatovala.

Celoročné využívanie tohto areálu by podľa nej pomohlo zvýšiť návštevnosť okresu Nového Mesta nad Váhom.

Za prvý polrok 2017 tento okres navštívilo takmer 12-tisíc turistov, z toho 3 500 cudzincov.